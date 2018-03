Der Spezialchemiekonzern Covestro will sein Geschäft mit Polycarbonat-Platten loswerden. In einem ersten Schritt wird das entsprechende Geschäft in den USA an das amerikanische Unternehmen Plaskolite verkauft, wie die Leverkusener am Donnerstag mitteilten. Für die europäischen Standorte werde in Kürze ein eigenes Bieterverfahren gestartet, über die Produktionsstätten in der Region Asien-Pazifik will Covestro "zu gegebener Zeit Näheres bekanntgeben".

Der Mitteilung zufolge hatte das Polycarbonat-Platten-Geschäft am Standort Sheffield 2017 einen Umsatz von 170 Millionen US-Dollar erzielt. Der Kaufpreis liege "im oberen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich". Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 erfolgen./he/fba

ISIN DE0006062144

AXC0355 2018-03-22/16:54