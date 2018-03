Die britische Investmentbank HSBC hat SLM Solutions von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 43 Euro belassen. Die Aktie des 3D-Druckerherstellers habe sich seit Jahresbeginn innerhalb des deutschen Industriesektors ungerechtfertigterweise mit am schlechtesten entwickelt, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ungeachtet weiter bestehender Unsicherheiten traut er SLM zu, die Ziele für 2018 zu übertreffen./gl/edh Datum der Analyse: 22.03.2018

AFA0086 2018-03-22/17:05

ISIN: DE000A111338