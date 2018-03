Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel deutlich Terrain zulegen können. Auch der Euro-Bund-Future zog im Tagesverlauf merklich an. An den europäischen Aktienmärkten ging es dagegen heute klar bergab.Marktbeobachtern zufolge werden die Börsen heute von der Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...