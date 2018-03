Donald Trump konzentriert seinen Handelskrieg auf China. Doch damit sucht er sich den schwersten Gegner: Die Chinesen haben bisher immer einen Weg gefunden, um Strafzölle zu umgehen.

Man soll nicht verächtlich über eine Sache sprechen, von der man keine Ahnung hat. Also vorneweg: Die vietnamesische Stahlbranche hat sicher viele Qualitäten. Nur auf dem Weltmarkt hatte sich das lange Zeit nicht herumgesprochen. Dort spielte das Land bis vor kurzem eine absolute Nebenrolle.

2015, so zeigen es die offiziellen Zahlen, exportierte Vietnam weniger als 50 000 Tonnen kaltgewalzten und korrosionsfesten Stahl in die USA, ungefähr die gleiche Menge wie in den Jahren zuvor. Allein aus China kam im gleichen Jahr mehr als das Zwanzigfache, rund 1,2 Millionen Tonnen. Doch irgendwann um die Jahreswende zu 2016 scheinen sich die Qualitäten des vietnamesischen Stahls auf wundersame Weise herumgesprochen zu haben. Geradezu explosionsartig stieg die Exportmenge an. Als die Statistiker Ende 2016 Bilanz zogen, waren mehr als 700 000 Tonnen der beiden Stahlsorten aus Vietnam in die USA exportiert worden. Eine Steigerung um mehr als 1000 Prozent.

Ein Wunder? Vielleicht eher nicht. Denn zu dieser Statistik gehören noch eine weitere Zahl und eine Nachricht. Es war ebenfalls Ende 2015, als die USA Strafzölle gegen die chinesischen Stahlexporteure verhängte. Mit sogenannten Anti-Dumping-Zölle wollten die Amerikaner gegen die künstlich niedrig gehaltenen Preise der dortigen Anbieter vorgehen. Und die Strafe wirkte, zumindest auf den ersten Blick: 2016 sanken die Importe aus China auf nur noch 45 000 Tonnen - ungefähr das Niveau Vietnams. Hält man diese beiden Zahlen nebeneinander, dann drängt sich ein Verdacht auf, der zwei Jahre später in entsprechenden Ermittlungen der US-Behörden mündete. Chinas Stahlproduzenten, so scheint es, leiten ihre Exporte systematisch über Drittländer um, wenn sie mit Anti-Dumping-Zöllen belegt werden.

Ein Beispiel, das Schule machen dürfte. Seit Donald Trump seine harten Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt hat und anderswo mit Vergeltung gedroht wird, rätseln weltweit die Ökonomen, wen ein Handelskrieg wohl wie hart ...

