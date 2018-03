Dänemark will sich vor der Afrikanischen Schweinepest schützen. Entlang der deutsch-dänischen Grenze soll deshalb ein Zaun entstehen.

Um eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu verhindern, prüft Dänemark den Bau eines Zauns entlang der deutsch-dänischen Grenze. Das teilte das dänische Umwelt- und Lebensmittelministerium am Donnerstag mit. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag soll im April ins Parlament eingebracht werden. Mit einem Baustart sei nicht vor dem Herbst zur rechnen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Die Afrikanische Schweinepest kursiert derzeit in Osteuropa, Deutschland blieb bislang verschont. Tschechien hat bereits im vergangenen Jahr einen kilometerlangen Elektrozaun entlang eines Ansteckungsgebiets errichtet.

Schleswig-Holsteins Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kritisierte die dänischen Pläne: "An der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eines Zauns zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein haben wir erhebliche Zweifel." Der Minister betonte, das Virus breite sich vor allem über Menschen aus: durch Tiertransporte, Jagdreisen, infizierte Lebensmittel und würde so auch weiterhin in die dänische Wildschweinpopulation gelangen können. "Der Zaun und die geplante Ausrottung eines Großteils der Wildschweinpopulation Dänemarks zur Prophylaxe ist unser Auffassung nach unverhältnismäßig. Er unterbricht den Wildwechsel und die naturräumlichen ...

