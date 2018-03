Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100020842 -



Die Kollektion 2018 FIFA World CupTM ist das dreizehnte Album

anlässlich des bedeutendsten Fussballevents der Welt. Am Freitag, 23.

März lanciert Panini die Gold Edition. Diese unterscheidet im Layout

und Materialien von der Standard Version. Ein unverzichtbarer

Leitfaden, der Fans erlaubt, stets über die wichtigsten Informationen

und Eckdaten informiert zu sein und damit während der gesamten FIFA

Fussball-WeltmeisterschaftTM mitfiebern zu können.



Dieses Mal gelingt die Qualifikation in den Play-off-Spielen gegen

Nordirland. Die Schweiz geht an die erste FIFA

Fussball-Weltmeisterschaft die auf zwei verschiedenen Kontinenten

stattfindet. Von den 18 Spielern der Sammlung spielt nur einer,

Michael Lang, bei einem Schweizer Club. 7 Spieler kommen aus

deutschen Mannschaften, 4 aus italienischen, 2 aus englischen und

türkischen und jeweils einer aus spanischen und portugiesischen

Mannschaften. 11 Spieler (Lichtsteiner, Rodriguez, Schär, Djourou,

Behrami, Dzemaili, Xhaka, Shaqiri, Mehmedi, Derdiyok und Seferovic)

erschienen bereits in der Sammlung Brasilien 2014. Absolute Neuheiten

sind der Torhüter Sommer, die Verteidiger Akanji und Lang, der

Mittelfeldspieler Zuber und der Angreifer Embolo, während der

Mittelfeldspieler Gelson Fernandes bereits 2010 veröffentlicht wurde.

Valon Behrami stellt einen Rekord mit viermaligem Erscheinen in den

Alben der Weltmeisterschaften von: 2006, 2010, 2014 und 2018 auf.

Haris Seferovic war in den Qualifikationsspielen derjenige, der die

meisten Einsätze hatte: 12, und der die meisten Tore schoss: 4. Die

nach ihm erfolgreichsten Torschützen waren mit jeweils 3 Toren

Stephan Lichtsteiner und Ricardo Rodriguez, die beiden

Aussenverteidiger.



Die Gold Edition für die Schweiz



Die Kollektion "Panini 2018 FIFA World Cup RussiaTM"- Gold Edition

verfügt über einige Neuigkeiten im Vergleich zu der internationalen

Ausgaben. Wie in den vergangenen Jahren erscheint die Schweizer

Edition jeweils auf 90 gr/mq Papier, im Gegensatz zu der

internationalen Version, die auf 65 gr/mq Papier gedruckt wird. Der

Umschlag ist Gold metallisiert mit den Länderumriss der Schweiz im

"Gold Edition" Emblem, das zwischen dem Russischen und dem Schweizer

Wappen steht. Der internationale Umschlag ist mehrheitlich blau. Die

Sticker in der Schweiz haben eine goldene Umrahmung. Eine besondere

Neuigkeit ist, dass die Rückseite der Bilder eine Crack-Back

Schlitzlinie hat. Die Schlitzlinie ermöglicht ein müheloses Abziehen

des Abdeckpapiers.



In den Doppelseiten, mit den möglichen Startaufstellungen der 32

Nationalmannschaften, kann man jeweils 18 von 23

Fussballnationalspieler, ihre Gruppenbilder und das Emblem einkleben.

Welche 18 Spieler in das Album kommen wird bereits Mitte Februar

festgelegt. Zum Vergleich Mitte Mai wird die Liste der Spieler

bekannt gegeben, die an der WM spielen werden, bis einige Tage vor

dem Start sind Änderungen erlaubt. Die Weltmeisterschaft 2018 ist die

vorletzte mit 32 Nationalmannschaften, danach werden 48 Länder

teilnehmen. Obwohl sich Italien zum Ersten Mal seit 1958 nicht

qualifizieren konnte, gibt es ein Bild, dass Italien Fans einkleben

können. Die 10 Legends-Bilder zeigen denkwürdige Momente für die

Fussballwelt. Darunter Italien 1982, als sie zum dritten Mal den

Weltmeistertitel holten.



Im Album befindet sich zudem ein Verweis auf die Spieltaktik.

Komplettiert wird die Sammlung durch eine Reihe spezieller Bilder wie

etwa dem Logo der FIFA World Cup RussiaTM, der Trophäe und dem Ball

(Adidas "Telstar 18"). Weitere besondere Inhalte sind die Seiten mit

dem Spielplan und den Städten und Stadien sowie der Überblick über

die Qualifikationen.



Besonderheiten



Eine der Besonderheiten des Albums besteht darin, dass Island und

Panama das erste Mal überhaupt an einer Endrunde der

Fussball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Zudem ist erstmals seit 1990

Ägypten und seit 1982 Peru wieder mit von der Partie.



Neben Italien, den Niederlanden und den USA, die sich zum ersten

Mal seit 1986 qualifiziert hat, fehlen unteranderem auch Albanien,

die Türkei, Griechenland, Österreich, die Elfenbeinküste und Irland.



Trivia



An der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA erscheint

die Schweiz erstmals in einer Panini Kollektion zu den

Weltmeisterschaften. Die eidgenössische Nationalmannschaft hatte

zuvor 6 Mal an einer WM teilgenommen: 1934, 1938, 1950, 1954 (als

ausrichtendes Land), 1962 und 1966. Die besten Ergebnisse waren das

Erreichen des Viertelfinals 1934 (gegen die Tschechoslowakei mit 2:3

ausgeschieden), 1938 (gegen Ungarn mit 0:2 ausgeschieden) und 1954.

Bei der Heim-WM schied die Schweiz gegen Österreich mit einem

unglaublichen 7:5 aus, nachdem die Schweizer bereits 3:0 führten.

Diese Partie, die am 26 Juni 1954 stattfand, ist mit den meisten

erzielten Toren in die Geschichte der Weltmeisterschaften

eingegangen.



2006 verliess die Schweiz das Achtelfinale, ohne ein Gegentor zu

erhalten. Das Tor von Pascal Zuberbühler blieb in der Endphase gegen

Frankreich (0:0), Togo (2:0) und Südkorea (2-0) sauber. Die von Jakob

Kuhn trainierte Mannschaft gewann die eigene Gruppe, schied dann aber

im Elfmeterschiessen gegen die Ukraine (0:3) aus, nachdem es bei

dieser Partie am Ende der Nachspielzeit 0:0 stand.



Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 fährt die Schweiz

nach Brasilien, nachdem sie die eigene Qualifikationsgruppe mit einem

Abstand von 7 Punkten zum zweitplatzierten Island dominiert hat. Der

grosse Held des Turniers ist Xherdan Shaqiri, der für einen Hattrick

sorgte, was bislang nur einem Schweizer bei einer WM gelang: Josef

Hugi II beim Spiel Schweiz-Österreich 1954, das mit einem 5:7 endete.

Alle 7 Torschützen der Schweiz, die sich während des Turniers in

Szene setzen konnten, erscheinen in der Sammlung: neben Shaqiri, dem

Hattrick-Schützen, haben auch Admir Mehmedi, Haris Seferovic, Blerin

Dzemaili und Granit Xhaka Tore geschossen.



Panini Digital



Eine Panini FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018TM Kollektion gibt

es gratis auf der Website www.fifa.com/paninistickeralbum: Mit der

virtuellen Kollektion können ebenfalls Bilder in der ganzen Welt

getauscht werden.



Mit der FIFA World Cup 2018 Trading App können die eigene Sticker

gescannt und damit beim virtuellen Fussball Quartett eingesetzt

werden.



Die Panini Collectors App kann als digitale Checkliste verwendet

werden. Die letzten 50 Bilder können direkt mit der App bestellt

werden. Weitere Informationen dazu gibt es im Album auf Seite 8 und

9.



Informationen zu der Gold Edition



Album mit 80 Seiten, 682 Sammelbilder, davon 576 Spielerbilder, je

32 Embleme und Gruppenbilder, 12 Stadien, 10 Legends Sticker und 20

Turnier Bilder. Die unverbindliche Preisempfehlung im Handel liegt

bei 1.10 CHF für eine Stickertüte mit je 5 Sammelbildern und bei 3.50

CHF für das Starterkit (Album & 18 Bilder).



Die Kollektion wird an allen Zeitungskiosken, in den führenden

Supermärkten, Einkaufzentren und Conveniences Shops vertrieben.



Zudem kann im Panini Online Shop und P&B Press Books eine

Collectors Box in limitierter Auflage (1'500 Stück) erworben werden,

welcher ein kartoniertes Sammelbuch mit 100 Stickertüten der "Gold

Edition" enthält.



Die letzte Doppelseite im Album gibt 12 legendären

Fussballspielern einen Platz. Diese Bilder gehören nicht offizielle

zu der Kollektion und können nur in den 500ml Coca Cola Original und

Zero PET Flaschen gefunden oder unter der Coca Cola Hotline 0848 8080

00 bestellt werden.



Bilder finden Sie unter diesem Link: http://bit.ly/panini2018



Originaltext: PANINI SUISSE AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100020842

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100020842.rss2



Kontakt:

Ezio Bassi

Managing Director Panini Switzerland

customerservice@panini.ch

Tel. 044 883 22 00

www.panini.ch