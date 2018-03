Trotz Boom wackeln die Börsen, die Nervosität an den Märkten steigt. Die Theorien des US-Ökonomen Hyman Minsky sind daher aktueller denn je. Er warnte: Selbst gut laufende Volkswirtschaften können plötzlich kollabieren.

Christine Lagarde sieht keinen Grund zur Sorge. Das Wachstum der Weltwirtschaft sei weiterhin stark, sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds nach den jüngsten Börsenturbulenzen. Auch Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, warnt vor Panikmache. Die Kurseinbrüche seien "eine Normalisierung, ein vernünftiges Aufwecksignal". Doch es gibt angesichts der weltweit steigenden Zins- und Inflationsängste auch andere Stimmen. "Es fühlt sich ein bisschen an wie 2006", unkte Jes Staley, Chef der Barclays-Bank, jüngst auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und schon im Oktober hatte der chinesische Notenbankgouverneur Zhou Xiaochuan für Aufsehen gesorgt, als er ausdrücklich vor einem drohenden "Minsky-Moment" warnte.

Damit bezog er sich auf Hyman Minsky (1919-1996), einen US-Ökonomen, den die Kollegen jahrelang nicht richtig ernst nahmen und über den der "Economist" schrieb, man habe ihn "zu Lebzeiten nur ein einziges Mal erwähnt - und zwar sehr kurz". Doch spätestens seit der Finanzkrise ist Minsky vom volkswirtschaftlichen B-Promi posthum zu einem Wissenschaftler avanciert, bei dem man gerne nachliest, wenn man sich wirtschaftliche Phänomene nicht recht erklären kann.

Der hochgewachsene Ökonom mit der Löwenmähne hat sich zeitlebens mit der Entstehung von Finanzcrashs beschäftigt, und wer sich aktuell Sorgen über einen Absturz macht, kommt an den Analysen von Minsky kaum vorbei. Dessen Credo lautet: "Stabilität führt zu Instabilität." Laut Minsky akkumulieren sich im Windschatten eines Booms versteckte Risiken. Eine Mixtur aus hohen Schulden, faulen Krediten, geringem Eigenkapital und Sorglosigkeit der Marktakteure kann dann - inmitten eines Aufschwungs und infolge des Herdenverhaltens - einen plötzlichen Absturz und eine Finanzkrise provozieren. "Minsky hat bereits im vorigen Jahrhundert das volkswirtschaftliche Zerstörungspotenzial systemrelevanter Banken erkannt und verstanden, dass deregulierte Finanzsysteme latent instabil sind", sagt Helge Peukert, Professor für plurale Ökonomik an der Universität Siegen.

Bei der Analyse des Finanzsektors lehnt sich Minsky an die Österreichische Schule der Nationalökonomie an. Danach verleiten dauerhaft niedrige Zinsen dazu, Investitionen mit geringer Rentabilität durchzuführen. Auch kommt es kurzfristig zu einer Höherbewertung von Finanzvermögen, also etwa von Wertpapieren und Aktien. "Die Marktakteure empfinden sich als reicher, als sie wirklich sind. Hier wird ein Scheineigenkapital gebildet, das Sicherheit suggeriert, aber im Abschwung schnell wieder verloren geht", sagt der Makroökonom und Krisenforscher ...

