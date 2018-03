Besteht noch Hoffnung für Toys 'R' Us? Ein US-Milliardär will jetzt Geld einsammeln, um die insolvente Spielzeugkette zu übernehmen.

Die Mitarbeiter des insolventen Spielzeughändlers Toys 'R' Us in den USA können wieder hoffen. Während die bunten Läden in diesen Tagen landesweit ihre Spiele und Puppen zu Sonderpreisen anbieten um die Ware loszuwerden, hat sich ein möglicher Retter zu Wort gemeldet.

Der Milliardär Isaac Larian, Gründer und Chef des Spielzeugherstellers MGA Entertainment, will die Hälfte der Geschäfte von Toys 'R' Us übernehmen. "Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sie verschwinden lassen", sagte Larian der Nachrichtenagentur Associated Press. "Den Leuten ist nicht klar, wie groß die Lücke ist, die nicht einfach von anderen Händlern ...

