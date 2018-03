Die Wahl des VCI-Präsidenten findet in der Mitgliederversammlung am 27. September 2018 in Ludwigshafen statt. Die Präsidentschaft im Chemieverband währt satzungsgemäß zwei Jahre. Der amtierende Präsident Dr. Kurt Bock, der nach dem 4. Mai 2018 als Vorsitzender des Vorstands der BASF ausscheidet, wird die Führung des Chemieverbandes gemäß Präsidiumsbeschluss bis zur Mitgliederversammlung im September ...

