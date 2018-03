Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-22 / 18:04 Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Peter-Jörg Klein hat sein Amt am 28.02.2018 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Dadurch ist die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats nicht beeinträchtigt, da das Gremium nach wie vor drei Mitglieder hat. Die Aktionäre Manus Vermögensverwaltung GmbH und Hans Otto Mahn, die nach eigenen Angaben zusammen über ca. 32 % des Grundkapitals verfügen, haben am 12.03.2018 beim Amtsgericht Hamburg den Antrag gestellt, Herrn Hans-Werner Scherer, selbständiger Unternehmensberater, Alt Jassewitz (zuletzt bis 2016 Vorsitzender der Geschäftsführung des Inkasso-Unternehmens EOS) schon vor Ablauf der Frist nach § 104 Abs. 2 AktG zum Aufsichtsratsmitglied zu bestellen. Vorstand und Aufsichtsrat werden zu diesem Antrag, von dem sie durch das Amtsgericht Hamburg am 22.03.2018 Kenntnis erhalten haben, innerhalb der ihnen vom Gericht gesetzten 14-tägigen Frist Stellung nehmen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-03-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 667861 2018-03-22

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2018 13:04 ET (17:04 GMT)