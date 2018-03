Encavis AG erhöht Dividendenvorschlag und bestätigt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis Encavis AG erhöht Dividendenvorschlag und bestätigt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 22.03.2018 / 18:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Encavis AG erhöht Dividendenvorschlag und bestätigt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 Hamburg, 22. März 2018 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG bestätigt seine bereits am 19. März 2018 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro (2016: EUR 0,20) vorschlagen. Das Unternehmen erhöht damit bereits zum sechsten Mal in Folge seine Gewinnausschüttung. Die Dividende soll erneut als Wahldividende angeboten werden, bei der sich die Aktionäre für den Bezug von Aktien oder die Auszahlung der Bardividende entscheiden können. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 geht der Vorstand davon aus, den profitablen Wachstumskurs der Encavis AG fortzusetzen. "An der überaus erfolgreichen Entwicklung der Encavis AG wollen wir auch unsere Aktionäre teilhaben lassen. In Übereinstimmung mit unserer Dividendenpolitik, die wir auf der Grundlage des Solar- und Windparkportfolios zum Ende des Jahres 2017 festgelegt hatten, erhöhen wir auch in diesem Jahr die Dividende. Dementsprechend schlagen wir der Hauptversammlung vor, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 22 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie zuzustimmen", sagt Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG. Auf Grundlage des zum 16. März 2018 bestehenden Portfolios an Solar- und Windparks sowie der Annahme durchschnittlicher meteorologischer Rahmenbedingungen geht der Vorstand davon aus, dass sich die positive Entwicklung des Unternehmens auch im laufenden Geschäftsjahr 2018 fortsetzt. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand der Encavis AG demnach Umsatzerlöse in Höhe von über 240 Millionen Euro. Zudem geht er von einem Anstieg des operativen EBITDA auf mehr als 175 Millionen Euro aus. Für das operative EBIT rechnet Encavis mit einem Betrag von mehr als 105 Millionen Euro. Beim operativen Cashflow erwartet der Vorstand ein Ergebnis von mehr als 163 Millionen Euro. Zudem nimmt die Encavis AG für das Geschäftsjahr 2018 erstmalig auch das operative Ergebnis pro Aktie in die im Rahmen der Guidance ausgegebenen Kennziffern mit auf. Demnach wird für das Geschäftsjahr 2018 mit einem operativen Ergebnis pro Aktie in Höhe von 0,30 Euro gerechnet. Im Jahr 2017 wurden zudem Parks mit einer Gesamterzeugungsleistung von 100 MW erworben, deren Fertigstellung für Ende 2018 geplant ist. Unter Zurechnung des ersten vollen Betriebsjahres dieser Parks ergäbe sich für 2019 bereits ein operatives Ergebnis pro Aktie in Höhe von 0,35 Euro. Der Jahres- und Konzernabschluss der Encavis AG steht auf der Internetseite des Unternehmens (www.encavis.com) im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Über die Encavis-Gruppe Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solarkraftwerke und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in acht weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität der Encavis-Gruppe beläuft sich aktuell auf über 1,5 Gigawatt (GW). Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie konjunkturunabhängige und sehr stabile Erträge. Die Encavis AG stellt ihre langjährigen Erfahrungen und ihre Marktkenntnis im Bereich der Erneuerbaren Energien auch Institutionellen Investoren zur Verfügung. Innerhalb der Encavis-Gruppe ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Mit der Encavis Technical Services GmbH verfügt die Encavis-Gruppe zudem über eine Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks. Die Encavis AG ist im Jahr 2018 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG sowie der CHORUS Clean Energy AG entstanden. Die Encavis AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) und im SDAX der Deutschen Börse gelistet. Kontakt: Encavis AG Till Gießmann Leiter/Head of Investor & Public Relations Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis 22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: www.encavis.com ISIN: DE0006095003, DE000A2GS625 WKN: 609500, A2GS62 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE0006095003 DE000A2GS625

