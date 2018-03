Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post -1,04% auf 39,96, davor 5 Tage im Plus (5,6% Zuwachs von 38,24 auf 40,38), ATX Prime -1,53% auf 1732,96, davor 4 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 1727,38 auf 1759,86), ATX -1,68% auf 3437,68, davor 4 Tage im Plus (2,2% Zuwachs von 3421,03 auf 3496,43), SBO -2,07% auf 94,65, davor 4 Tage im Plus (11,86% Zuwachs von 86,4 auf 96,65), RBI -1,93% auf 30,55, davor 4 Tage im Plus (2,6% Zuwachs von 30,36 auf 31,15), Oberbank AG VZ +1,36% auf 74,5, davor 4 Tage ohne Veränderung , Amag +0,81% auf 50, davor 3 Tage im Minus (-1,59% Verlust von 50,4 auf 49,6). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Immofinanz 2,08 (MA100: 2,04, xU, davor 128 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200...

