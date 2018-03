Der Star von FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Gerard Piqué, unterstützt die erste Plattform des Unternehmens außerhalb der USA



New York (ots/PRNewswire) - The Players' Tribune (TPT) gab heute den ersten Schritt zum weltweiten Ausbau seiner digitalen Plattform bekannt, die von Athleten für Athleten entwickelt wurde und sie durch die Kraft des Storytellings mit den Fans verbindet. Dank seines unvergleichlichen Zugangs bietet TPT einen einzigartigen Einblick in die tägliche Sportdiskussion und arbeitet mit einigen der größten Namen des Sports zusammen. TPT baut auf dem erfolgreichen, in den USA entwickelten Fundament auf und wird mit seinem Debüt in EMEA den qualitativ hochwertigen Ansatz des Unternehmens bei der Produktion von Inhalten fortsetzen. Gleichzeitig werden Berichte erstellt, die sowohl globale Reichweite als auch lokales Flair besitzen.



Das neue Unternehmen unterhält Büros in London und Barcelona und Gerard Piqué wird das Geschäft mit seiner Investmentgruppe Kosmos maßgeblich mitgestalten. Neben Piqué zählen unter anderem die Sportler Dani Alves, Ronaldinho, Carmen Jordá, Thibaut Courtois, David Villa, Pau und Marc Gasol, Ivan Rakitic, Tomás Berdych, Stipe Miocic, Thiago Alcântara zu den Launch-Partnern.



TPT wird im Frühjahr 2018 offiziell in EMEA auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2018 mit umfassenden, mehrsprachigen Inhalten starten. Die Plattform wird originelle und von Athleten geschaffene Programme für alle Sportarten anbieten, wobei der Schwerpunkt auf Video liegt. Zusätzlich zu TPTs überzeugendem und charakteristischem Storytelling ist die Plattform bemüht, den "live Blick auf den Sport" aus der Sicht des Athleten neu zu definieren.



Seit ihrem Start im Jahr 2014 ist The Players' Tribune ein zuverlässiges Sprachrohr für Athleten auf der ganzen Welt - mehr als 1.800 haben ihre persönlichen Geschichten erzählt und wichtige Themen auf der Plattform diskutiert. Der Start von TPT in EMEA wird diese Dynamik mit Sportlern wie Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Gabriel Jesus, Harry Kane, Antoine Griezmann, Gianluigi Buffon, James Rodríguez, Robert Lewandowski, Marta, Sachin Tendulkar, Jason Day, Ruqsana Begum, Lieke Martens, Francesco Totti, Associação Chapecoense de Futebol und zahlreichen anderen fortsetzen.



"Im Namen von Athleten weltweit kann ich ohne Zweifel sagen, dass noch nie ein größerer Bedarf für eine Plattform wie The Players' Tribune bestanden hat", erklärte Gerard Piqué. "Es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben und in unserer Karriere abseits des medialen Rampenlichts und jenseits dessen, was in den Nachrichten berichtet wird, geschehen. The Players' Tribune gibt uns die Möglichkeit, unserer Stimme Gehör zu verschaffen und unsere Emotionen und unsere Perspektive mit anderen zu teilen - Dinge, die man sonst nirgendwo im Internet findet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit The Players' Tribune, um noch enger mit den Fans verbunden zu sein."



Derek Jeter, Mitgründer von TPT fügt hinzu: "The Players' Tribune ist bereits ein zuverlässiges Sprachrohr für zahlreiche Athleten, aber es gibt hier die echte Chance unsere Dynamik auf weltweiter Basis zu verdoppeln. Unsere Sportlergemeinde ist extrem wichtig und sie ist die treibende Kraft hinter allem, was wir tun. Deshalb freue ich mich darauf, Gerard im Team willkommen zu heißen und mit ihm zusammen eine noch größere Gemeinde im Rahmen des nächsten Entwicklungsschritts von TPT aufzubauen."



"In nur drei Jahren haben wir uns zu einer weltweit führenden Marke für engagierte und authentische Inhalte entwickelt, die über den Sport hinausgehen", sagte Jeff Levick, CEO von The Players' Tribune. "Unser Ziel ist es, über alle Plattformen hinweg und in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern weltweit führend im Bereich der von Athleten generierten Inhalte zu sein. Wir freuen uns, mit Gerard zusammenzuarbeiten. Er ist vom Aufbau dieses Unternehmens und der Entwicklung eines weltweiten Entwicklungsplans für die The Players' Tribune begeistert."



Sehen Sie sich Gerard Piqués exklusiven und ersten Beitrag für The Players' Tribune an: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles /gerard-pique-a-long-story (https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/gerard-pique-a-long-story) Folgen Sie TPT Global auf Instagram: https://www.instagram.com/tptglobal/ Bilder zur freien Verwendung finden Sie hier:https://tptphotoarchive. photoshelter.com/galleries/C0000DvbbbHY4JMI/G0000ac_vb_sPJTE/TPT-Glob (https://tptphotoarchive.photoshelter.com/galleries/C0000DvbbbHY4JMI/G0000ac_vb_sPJTE/TPT-Global-Launch-Imagery) al-Launch-Imagery (https://tptphotoarchive.photoshelter.com/galleries/C0000DvbbbHY4JMI/G0000ac_vb_sPJTE/TPT-Global-Launch-Imagery) Passwort: tpt (Bildnachweis: The Players' Tribune)



INFORMATIONEN ZU THE PLAYERS' TRIBUNE



The Players' Tribune (http://www.theplayerstribune.com/) (TPT) ist eine einzigartige Content-Plattform, die von Athleten für Athleten entwickelt wurde, um sie mit den Fans durch die Kraft des Storytellings zu verbinden. Indem sie den Athleten die Werkzeuge für die Erstellung wirklich persönlicher Inhalte und das Erzählen ihrer eigenen Geschichten an die Hand gibt, stellt The Players' Tribune die Welt des Sports und der Kultur aus der Sicht des Spielers neu dar. Mehr als 1.800 Athleten haben durch eindrucksvolle und kraftvolle lange und kurze Erzählungen, Videoserien und Audiobeiträge zur Plattform beigetragen. TPT wurde 2014 von Derek Jeter gegründet. Das Unternehmen bietet einen einzigartigen Einblick in die tägliche Sportdiskussion und bringt den Fans die Spiele, die sie lieben, näher als je zuvor. Weitere Informationen finden Sie unter www.theplayerstribune.com oder Sie können mit dem Team auf Instagram (https://www.instagram.com/playerstribune/?hl=en), Facebook (http://www.facebook.com/theplayerstribune) und Twitter (https://twitter.com/PlayersTribune) interagieren.



INFORMATIONEN ZU KOSMOS



Kosmos ist eine Investmentgruppe, die ein globales Anlageportfolio mit Sport, Medien und Unterhaltung aufbaut und strategische Synergien zwischen verschiedenen Formen von Inhalten, Plattformen, Technologien und Regionen nutzt. Gerard Piqué, der Fußballstar von Spanien und FC Barcelona ist der Gründer und Vorsitzende von Kosmos. Die Gruppe wird von Hiroshi Mikitani, dem Chairman und CEO von Rakuten, dem in Tokio ansässigen E-Commerce-Unternehmen unterstützt.



