Die Aktien der DWS kommen zu 32,50 Euro an die Börse. Aber der Kurssturz des Mutterkonzerns verdirbt die Freude über den Börsengang der Fondstochter.

Eigentlich wollte die Deutsche Bank den Börsengang ihrer Fonds-Tochter DWS feiern. Am Anlass hat sich nichts geändert, seit Donnerstagabend ist klar, dass die Aktien zu 32,50 Euro auf den Markt kommen und am Freitagmorgen zum ersten Mal an der Frankfurter Börse notiert werden. Aber zum Feiern dürfte den Beteiligten trotzdem kaum zu Mute sein, weil der empfindliche Kursrutsch der Mutter den Erfolg der Tochter überschattet.

Am Donnerstag war der Kurs der Deutschen Bank auf 11,65 Euro gesackt - so tief wie seit der Vertrauenskrise im Herbst 2016 nicht mehr. Grund ist die Angst der Investoren vor schwächer als erwarteten Zahlen im ersten Quartal, aber auch neue Zweifel am Geschäftsmodell. Einige Analysten fürchten weitere Kursverluste. So rechnet der US-Finanzriese Citi mit einem Absturz auf 8,60 Euro das wäre noch deutlich niedriger als die Rekordtiefstände aus dem September 2016.

Angesichts dieser Rückschläge wird der gelungene Börsengang der DWS besonders gut tun. Immerhin kann Vorstandschef John Cryan damit zumindest eines seiner Versprechen erfüllen, auch wenn die Emission lange nicht so viel Geld in die Kassen spült, wie ursprünglich erhofft. Interne Berechnungen der Deutschen Bank hatten den Wert der DWS vor dem Börsengang auf bis ...

