NEW YORK (Dow Jones)--Der Hedgefonds Pershing Square Capital Management von William Ackman hat seine Beteiligung an dem US-Sportartikelhersteller offenbar zu Geld gemacht. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, hat der aktivistische Investor einen Gewinn von rund 100 Millionen US-Dollar eingestrichen. Pershing Square hielt Ende 2017 rund 5,8 Millionen Nike-Aktien, die seit dem Einstieg des Hedgefonds im Oktober kräftig an Wert zugelegt haben.

March 22, 2018 13:52 ET (17:52 GMT)

