Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat für das Leukämie-Medikament Tasigna in den USA eine Zulassungserweiterung erhalten. So darf Tasigna neu auch in der Behandlung von Kindern eingesetzt werden, die unter einer bestimmten, chronischen und neu diagnostizierten Form von Leukämie leiden. Für Erwachsene ist die Anwendung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...