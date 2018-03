Road Town (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Formulafirst hat im Geschäftsjahr 2017 deutlich mehr eingenommen und entsprechend einen Gewinn erzielt. Formulafirst weist zum vergangenen Jahr Einnahmen im Umfang von 6,72 Mio CHF aus verglichen mit lediglich 398'846 CHF im Jahr 2016, wie aus dem am Donnerstag ...

