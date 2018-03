Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bad Vilbel (pta036/22.03.2018/19:29) - Nachdem das Insolvenzverfahren mit Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 22. Februar 2018 aufgehoben wurde, beabsichtigt die Gesellschaft die in dem beschlossenen und gerichtlich bestätigten Insolvenzplan bestimmte Kapitalerhöhung nun zügig durchzuführen.



Teil des Insolvenzplans ist, das Grundkapital von 295.791,00 Euro um bis zu 1.281.761,00 Euro auf 1.577.552,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.281.761 auf den Namen lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je neuer Aktie mit Bezugsrechten für die Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen. Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung soll demnächst begonnen werden.



