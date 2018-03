Kanzlerin Angela Merkel ist am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit der britischen Premierministerin Theresa May und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Dreiergespräch zusammengetroffen. Das teilten EU-Diplomaten mit. Einzelheiten zum Inhalt des Gesprächs am Donnerstagabend in Brüssel wurden zunächst nicht bekannt. Es dürfte dabei aber neben dem Stand der Brexit-Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU auch der Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Agenten erörtert worden sein. Hinter dem Anschlag gegen Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien werden russische Täter vermutet./tl/DP/he

AXC0416 2018-03-22/20:20