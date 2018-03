Aumann bestätigt vorläufige Zahlen und schlägt 0,20 EUR Dividende je Aktie vor DGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Aumann bestätigt vorläufige Zahlen und schlägt 0,20 EUR Dividende je Aktie vor 22.03.2018 / 20:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Aumann bestätigt vorläufige Zahlen und schlägt 0,20 EUR Dividende je Aktie vor Beelen, 22. März 2018 Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) bestätigt die bereits am 22. Februar vermeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017. Der Umsatz wuchs 2017 um 34,8 % auf 210,4 Mio. EUR, wovon 28,9 % auf das E-mobility Segment entfielen. Der Auftragseingang konnte um 48,5 % auf 282,3 Mio. EUR gesteigert werden. Das um 0,9 Mio. EUR PPA und Akquisitionskosten bereinigte EBIT erreichte 21,0 Mio. EUR. Pro Aktie erzielte Aumann ein Ergebnis von 0,94 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat der Aumann AG haben heute einstimmig beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 20.06.2018 vorzuschlagen, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 0,20 EUR je Aktie zu beschließen. Zudem bekräftigt der Vorstand die Prognose für 2018, die wie vermeldet von einem Umsatzwachstum von mindestens 42,6 % auf mehr als 300 Mio. EUR und einem bereinigten EBIT von 28 bis 31 Mio. EUR ausgeht. Dr. Christof Nesemeier, Mitgründer und CEO der MBB SE, wird bei der diesjährigen Hauptversammlung der Aumann AG für den Aufsichtsrat kandidieren. Klaus Seidel, CTO der MBB SE, wird hierzu seinen Platz im Aufsichtsrat zur Verfügung stellen. Der vollständige Jahresfinanzbericht 2017 wird am 25. April 2018 auf www.aumann-ag.com veröffentlicht. Über die Aumann AG Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland www.aumann-ag.com Vorstand Rolf Beckhoff (CEO) Ludger Martinschledde (CEO) Sebastian Roll (CFO) Aufsichtsrat Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Christoph Weigler Klaus Seidel Registergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: Constantin Mang +49 162 426 08 74 constantin.mang@aumann.com Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop +49 69 905 505 51 aumann@edicto.de 22.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Telefon: +49 (0) 2586 888-0 Fax: +49 (0) 2586 888-7100 E-Mail: info@aumann.com Internet: www.aumann-ag.com ISIN: DE000A2DAM03 WKN: A2DAM0 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667901 22.03.2018 CET/CEST

