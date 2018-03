Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Erinnern Sie sich noch an den Hype um BRIC - Brasilien, Russland, Indien und China? So gut wie vergessen. Der Trend um FAANG-Aktien - Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google (jetzt Alphabet) ist nicht ganz so groß, aber auch hier ist das Ende vorprogrammiert.Was das wirtschaftlich angeschlagene Rußland für das BRIC-Konzept war, wird Facebook für FAANG. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...