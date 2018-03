=== *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Xing AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (zunächst im EU-27-Format ohne Großbritannien, ab 11:30 nur Eurozone-Länder), ca 13:00 PK, Brüssel 08:00 DE/Reallöhne 4Q 09:15 CH/Medartis AG, Erstnotiz an der Schweizer Börse SIX *** 09:20 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/hkp group, PG zu "DAX Vorstandsvergütung 2017", Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:10 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Knoxville Economics Forum *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,6% gg Vm; vorläufig -3,7% gg Vm *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vm zuvor: -7,8% gg Vm 15:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV, Merzig/Saar 16:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Trellis Foundation, Austin *** - US/Inkrafttreten der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium - DE/Baader Wertpapierhandelsbank AG, Jahresergebnis, München - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (S&P), European Union (Moody's), Kroatien (S&P), Lettland (S&P), Malta (S&P), Norwegen (S&P und Fitch), Österreich (DBRS), Polen (Moody's), Schweiz (Fitch), Spanien (S&P), Südafrika (Moody's) ===

