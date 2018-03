Ad-hoc Mitteilung: Erneutes Rekordjahr für Interroll

Sant'Antonino, Schweiz, 23. März 2018. Der Fördertechnikspezialist Interroll setzte mit besonders starkem Auftragseingang, Nettoumsatz, Reingewinn und Cash Flow seine Wachstumsstrategie 2017 erfolgreich fort. Das gute Jahresresultat erlaubt es, die Ausschüttung in Form einer Dividende erneut zu erhöhen. Dank des guten Auftragsbestands konnte die Gruppe in allen Regionen und mit sämtlichen Produktgruppen gut ins neue Geschäftsjahr 2018 starten.

In Kürze:

Rekordauftragseingang von CHF 458,1 Mio. (+13.0 %)

Nettoumsatz klettert auf Rekordniveau von CHF 450,7 Mio. (+12.3 %)

Sämtliche Regionen liegen beim Bestelleingang und Nettoumsatz über Vorjahr

Trotz höheren Forschungs- und Entwicklungsausgaben: EBITDA legt +1.0 % auf CHF 66,3 Mio. zu

Reingewinn steigt um +7.8 % auf den neuen Höchststand von CHF 39,1 Mio.

Der operative Cash Flow klettert um signifikante 25.5 % auf CHF 46,2 Mio.

Erneut Dividendenerhöhung beantragt: 16,50 pro Aktie (Vorjahr: 16,00 pro Aktie)

Guter Auftragsbestand erlaubt positiven Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018

Interroll erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Rekordauftragseingang in Höhe von CHF 458,1 Mio. (Vorjahr: CHF 405,2 Mio.) und wuchs +13.0 %, in Fremdwährungen +12.0 %. Sämtliche Regionen verzeichnen Bestellzuwächse, besonders stark die Region Americas mit +20.4 %. Mit CHF 450,7 Mio. (Vorjahr: CHF 401,5 Mio.) kletterte der Nettoumsatz ebenfalls auf einen Rekordwert und legte +12.3 % (organisch: 12.0 %) zu, in Fremdwährungen +11.3 %. Ein besonders starkes Wachstum wurde in den Produktgruppen "Motoren und Antriebe für Förderanlagen" mit +18.6 % sowie "Förderer und Sorter" mit +18.0 % erzielt. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Nettoumsatz erreichte 1.02 (Vorjahr: 1.01).

Zunehmendes Produktgeschäft, vielversprechende Projektaufträge

Interroll fertigte im Geschäftsjahr 2017 Rekordvolumen an Förderrollen und RollerDrive. Die sehr gute Entwicklung der "Produktgruppe Förderrollen" zeigt sich im Umsatz und Auftragseingang des Jahres 2017. Der konsolidierte Umsatz mit CHF 105,8 Mio. (2016: CHF 93,5 Mio.) und der Auftragseingang mit CHF 105,6 Mio. (2016: CHF 89,8 Mio.) lagen nochmals um 13.2 % bzw. 17.7 % deutlich über den Rekordwerten des Vorjahres.

Insgesamt lag der Umsatz der Produktgruppe "Motoren und Antriebe für Förderanlagen" bei CHF 146,7 Mio. und damit um 18.6 % über dem Vorjahr (CHF 123,6 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang stieg um 16.6 % auf CHF 149,6 Mio. gegenüber CHF 128,3 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Aufgrund der großen Nachfrage für die RollerDrive, der angetriebenen Förderrolle, baute Interroll die Kapazitäten am Standort Wermelskirchen aus und investierte bis Ende 2017 insgesamt EUR 8 Mio.

Die Produktgruppe "Fliesslager" konnte im laufenden Jahr einige Projekte in Südafrika abrechnen. Das im Vorjahr fakturierte Grossprojekt im Bereich Mineralwasser in Asien wurde jedoch nicht kompensiert. Der Umsatz wies einen Rückgang beim konsolidierten Umsatz um -12.4 % auf CHF 55,6 Mio. auf (Vorjahr: CHF 63,5 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang sank um -16.7 % auf CHF 50,9 Mio. (Vorjahr: CHF 61,1 Mio.).

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Produktgruppe "Förderer und Sorter" einen konsolidierten Umsatz in Höhe von CHF 142,6 Mio. und übertraf damit den Vorjahreszeitraum (CHF 120,9 Mio.) um 18.0 %. Interroll konnte im Geschäftsjahr 2017 neue Auftragsabschlüsse über die Ausrüstung von Distributionszentren eines führenden Paketzustellers in Nordamerika erzielen. Auch in Europa konnten zahlreiche Bestellungen in den Bereichen Post und Logistik wie auch in der Getränke- und Lebensmittelindustrie verzeichnet werden. Der Auftragseingang stieg um +20.6 % auf CHF 152,0 Mio. gegenüber CHF 126,0 Mio. im Vorjahr.

Regionen spiegeln Globalisierung wider

In der Region EMEA setzt sich das Wachstum der vergangenen Jahre auch im Geschäftsjahr 2017 fort. Der Bestelleingang 2017 lag mit CHF 268,3 Mio. um +9.9 % über dem Vorjahreswert (CHF 244,0 Mio.). Der Umsatz lag bei CHF 266,5 Mio. und damit 8.6 % höher als im Vorjahreszeitraum (CHF 245,4 Mio.). Treiber dieser Entwicklung war eine große Nachfrage nach Trommelmotoren und Sortern. Mitteleuropa, Osteuropa und Nordeuropa konnten ihr jeweiliges Vorjahresresultat nochmals steigern.

Der Umsatz der Region Amerika lag bei CHF 119,8 Mio. und damit um +20.0 % höher als im Vorjahreszeitraum (CHF 99,9 Mio.). Den Löwenanteil dieser Entwicklung machte der nordamerikanische Markt mit den USA an der Spitze aus. Hier konnte Interroll deutlich weiterwachsen. Grund für die positive Entwicklung ist die nach wie vor starke Nachfrage im Bereich Distributionszentren. In den USA hat Interroll in der Berichtsperiode ihre Verkaufspräsenz mit der Gründung einer neuen Verkaufsgesellschaft im Grossraum Atlanta zudem weiter verstärkt.

Interrolls Umsatz in der Region Asien-Pazifik wuchs im Geschäftsjahr 2017 um +14.7 %. Insgesamt erzielte Interroll dort Umsatzerlöse in Höhe von CHF 64,4 Mio. (Vorjahr: 56,1 Mio.). Mit +12.6 % stieg der Bestelleingang auf CHF 62,3 Mio. (Vorjahr: 55,3 Mio.). Die Nachfrage in der Region nach Interroll Technologie entwickelte sich besonders positiv in den Bereichen "Förderrollen" und "Motoren und Antriebe für Förderanlagen». Wie in den vergangenen Jahren entwickelte sich China als der wichtigste Markt für Interroll in der Region sehr erfreulich. Starke Wachstumsimpulse kamen auch aus Thailand hinzu, wo Interroll ab dem Geschäftsjahr 2018 mit dem Bau einer neuen Niederlassung die Kapazitäten erheblich erweitern wird.

Innovation

Im Berichtsjahr führte Interroll eine innovative, modular aufgebaute Motorenplattform ein. Diese eignet sich für moderne Bandförderanlagen und umfasst sowohl synchrone als auch asynchrone Antriebslösungen.

Mit der Pallet Control PC 6000 erweiterte Interroll ihr dezentrales Steuerungs- und Antriebskonzept, das erfolgreich auf Basis der Interroll 24 V DC RollerDrive und der Interroll MultiControl für die staudrucklose Stückgutförderung angeboten wird. Interrolls neue Carton Wheel Flow-Durchlaufebenen bieten einfache Installation bei drastisch verkürzter Montagezeit.

Reingewinn erreicht ebenfalls neuen Höchststand

Trotz höherer Forschungs- und Entwicklungskosten stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) im Geschäftsjahr 2017 um 1.0 % auf CHF 66,3 Mio. (Vorjahr: CHF 65,7 Mio.).

Die EBITDA-Marge lag bei 14.7 % (Vorjahr: 16.4 %).

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um -1.0 % und erzielte CHF 47,4 Mio. (Vorjahr: CHF 47,9 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 10.5 % (Vorjahr: 11.9 %). Der Reingewinn stieg begünstigt durch Steuereffekte um +7.8 % auf CHF 39,1 Mio. (Vorjahr: CHF 36,2 Mio.). Die Reingewinnmarge erreichte 8.7 % (Vorjahr: 9.0 %).

Gute Bilanzentwicklung

Die Bilanz der Interroll Gruppe entwickelte sich sehr solide und weist zum Periodenende am 31. Dezember 2017 eine Bilanzsumme von CHF 355,3 Mio. auf (Vorjahr: CHF 324,8 Mio.). Zugenommen haben vor allem die Sachanlagen sowie die in den Vorräten enthaltenen Fertigprodukte und angefangenen Arbeiten. Interroll konnte aber auch mehr Anzahlungen vereinnahmen. Diese Entwicklung verdeutlicht die intensive Projekttätigkeit in der Gruppe im Berichtszeitraum.

Das Unternehmen ist schuldenfrei und verfügt über ein Nettofinanzguthaben von CHF 37,1 Mio. Das Eigenkapital stieg um +12.3 % auf CHF 261,7 Mio. (31. Dezember 2016: CHF 233,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote erreichte 73.6 % gegenüber 71.8 % zum Jahresende 2016.

Operativer und freier Cash Flow steigen signifikant

Der operative Cash Flow wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum (CHF 36,8 Mio.) um signifikante 25.5 % auf CHF 46,2 Mio. Die Bruttoinvestitionen von CHF 25,4 Mio. stiegen gegenüber dem Vorjahr (CHF 19,5 Mio.) erheblich an. Infolge des starken Wachstums wurden insbesondere die Kapazitäten an den Interroll Standorten in den USA und in Deutschland weiter ausgebaut.

Angesichts des höheren operativen Cash Flows verbesserte sich auch der freie Cash Flow wesentlich auf CHF 20,1 Mio. (Vorjahr: CHF 18,0 Mio.).

Starke Kursperformance der Interroll Aktie und erneut erhöhter Dividendenantrag

Die Interroll Aktie konnte ihre Performance gegenüber Vorjahr nochmals steigern und lag am 31. Dezember 2017 um 30 % über dem Jahresschlusskurs 2016. Das gute Jahresresultat 2017 veranlasst den Verwaltungsrat die Ausschüttung erneut zu erhöhen und der Generalversammlung eine Dividende von CHF 16,50 pro Aktie (Vorjahr: CHF 16,00) zu beantragen.

Ausblick

Dank dem Rekordbestelleingang 2017 konnte die Gruppe in allen Regionen und mit sämtlichen Produktgruppen gut ins neue Geschäftsjahr 2018 starten. In den Kernabsatzmärkten zeichnet sich bisher keine Trübung ab. Auf der Beschaffungsseite muss Interroll die Entwicklung der Rohstoffpreise gut im Auge behalten.

Die solide finanzielle Verfassung erlaubt es der Gruppe im Geschäftsjahr 2018, wie schon im Vorjahr 2017, für den Auf- und Ausbau von vielversprechenden Industrieanwendungen und Trends rund CHF 5 Mio. an Mehrkosten für Forschung- und Entwicklung auszugeben.

Langfristig werden so innovative neue Produkte, Kundenlösungen und Serviceangebote geschaffen, welche das weitere Wachstum von Interroll im digitalen Zeitalter unterstützen und die globale Positionierung der Gruppe nachhaltig stärken können.

Kontakte

Paul Zumbühl Daniel Bättig

Chief Executive Officer Chief Financial Officer

+41 91 850 25 24 +41 91 850 25 44

Martin Regnet

Global PR Manager

Via Gorelle 3 ¦ 6592 Sant'Antonino ¦ Switzerland

+41 91 850 25 21

(investor.relations@interroll.com: mailto:investor.relations@interroll.com)

(www.interroll.com: http://www.interroll.com/)

Finanzkalender 2018

04.05. Generalversammlung

03.08. Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018 und Web Conference (in English)

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Kennzahlenentwicklung 2013-2017

in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt 2017 2016 2015 2014 2013 Auftragseingang/Nettoumsatz Total Auftragseingang 458.1 405.2 385.1 350.7 318.8 Drives 146.7 123.6 110.3 114.9 109.4 Rollers 105.8 93.5 93.4 81.2 75.4 Conveyors & Sorters 142.6 120.9 107.2 79.8 71.2 Pallet- & Carton Flow 55.6 63.5 49.8 59.4 60.3 Total Nettoumsatz 450.7 401.5 360.7 335.3 316.3 Profitabilität EBITDA 66.3 65.7 58.2 44.1 45.4 in % des Nettoumsatzes 14.7 16.4 16.1 13.2 14.3 EBITA 54.1 54.7 47.6 33.2 34.0 in % des Nettoumsatzes 12.0 13.6 13.2 9.9 10.7 EBIT 47.4 47.9 39.8 25.4 27.2 in % des Nettoumsatzes 10.5 11.9 11.0 7.6 8.6 Reingewinn 39.1 36.2 29.3 19.1 20.5 in % des Nettoumsatzes 8.7 9.0 8.1 5.7 6.5 Cash Flow Betrieblicher Cash Flow 46.2 36.8 40.2 27.8 44.5 in % des Nettoumsatzes 10.3 9.2 11.1 8.3 14.1 Free Cash Flow 20.1 18.0 17.3 12.0 5.0 in % des Nettoumsatzes 4.5 4.5 4.8 3.6 1.6 Total Investitionen 25.4 19.5 24.3 16.8 39.8 Bilanz (zum 31.12.) Total Aktiven 355.3 324.8 293.0 278.2 258.2 Goodwill 17.6 17.3 16.7 17.6 16.0 Nettofinanzguthaben 37.1 38.0 31.3 23.9 20.2 Eigenkapital 261.7 233.1 207.6 200.3 187.2 Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven) 73.6 71.8 70.9 72.0 72.5 Eigenkapitalrendite (in %) 15.8 16.4 14.4 9.9 11.9 Übrige Kennzahlen RONA (Return on Net Assets, in %) 16.5 17.1 15.3 9.8 12.2 Durchschnittlicher Personalbestand 2 067 1 892 1 820 1 675 1?488 Nettoumsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF) 218 212 198 200 213 Produktivität (Wertschöpfung/Personalkosten) 2.02 2.11 2.04 1.86 1.95

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattform basierten Produkten und Services in den Kategorien «Rollers» (Förderrollen), «Drives» (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), «Conveyors & Sorters» (Förderer & Sorter) sowie «Pallet & Carton Flow» (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von CHF 450,7 Mio. und 2.100 Mitarbeitenden (2017).