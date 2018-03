RIB Software SE: Erfolgreicher Abschluss der Platzierung von Aktien aus Kapitalerhöhung DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung RIB Software SE: Erfolgreicher Abschluss der Platzierung von Aktien aus Kapitalerhöhung 23.03.2018 / 07:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Erfolgreicher Abschluss der Platzierung von Aktien aus Kapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von ca. EUR 131 Mio. Stuttgart, 23. März 2018 - RIB Software SE, Stuttgart (ISIN DE000A0Z2XN6) (die "Gesellschaft"), hat die Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, die gestern vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen wurde, erfolgreich abgeschlossen. Durch die Platzierung wurde ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 131 Mio. erzielt. Sämtliche 4.684.565 neue auf den Namen lautende Aktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie und mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2017 (die "Neuen Aktien") wurden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei qualifizierten Investoren platziert. Mit Durchführung der Kapitalerhöhung wird die Gesellschaft ihr Grundkapital von EUR 46.845.657,00 um EUR 4.684.565,00 auf EUR 51.530.222,00 (entspricht ca. 10 % des derzeitigen Grundkapitals) erhöhen. Der Platzierungspreis betrug EUR 28,00 je neuer Aktie. Die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am oder um den 28. März 2018. Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für das Angebot der Neuen Aktien. Mitteilende Person: Dina Schmid Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der RIB Software SE (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U. S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich nur an Personen, die (i) Investment Professionals im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" usw.) (alle diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine Relevanten Personen sind, verwendet werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils "Relevanter Mitgliedstaat"), ist diese Veröffentlichung und ein etwa nachfolgendes Angebot ausschließlich an Personen gerichtet, die als ,qualifizierte Anleger' im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") anzusehen sind. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Ausdruck "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils gültigen Fassung, und schließt die Maßnahmen zur Umsetzung in dem Relevanten Mitgliedstaat ein. Es wurden keine Maßnahmen unternommen, die dazu führen könnten, dass ein Angebot der Aktien oder der Besitz oder die Weiterleitung dieser Veröffentlichung in anderen Jurisdiktionen, in denen dafür besondere Voraussetzungen zu erfüllen sind, zulässig wäre. Personen, die in den Besitz dieser Veröffentlichung gelangen, sind gehalten, sich selbst über derartige Voraussetzungen zu informieren und diese zu beachten. 23.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

