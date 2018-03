The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 1YE XFRA GB00BG12Y042 ENERGEAN OIL+GAS LS -,01 EQ00 EQU EUR N

CA DWS XFRA DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON EQ01 EQU EUR Y

CA 2N9 XFRA JE00BF4X3P53 JTC PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 1U3 XFRA JP3800390001 BIC CAMERA INC. EQ01 EQU EUR N

CA 1AE XFRA NL0010832176 ARGENX SE EO -,10 EQ01 EQU EUR N

CA LU3B XFRA SE0000108847 L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 EQ01 EQU EUR N

CA HFVA XFRA SE0000170375 HUFVUDSTADEN A SK 5 EQ01 EQU EUR N

CA 203 XFRA SE0007185418 NOBINA AB SK 90 EQ01 EQU EUR N

CA 813 XFRA US00108J1097 ACM RESEARCH CL.A -,0001 EQ01 EQU EUR N

CA AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 EQ01 EQU EUR N

CA BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 EQ01 EQU EUR N

CA 1Q5 XFRA US26210C1045 DROPBOX INC CL. A EQ01 EQU EUR N

CA UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 EQ01 EQU EUR N

CA 7R9A XFRA US7678363075 RITTER PHARMACEUT.DL-,001 EQ01 EQU EUR N