Baader Bank verbessert Konzern-Jahresergebnis 2017 deutlich und setzt Konzernstrategie konsequent fort DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Baader Bank verbessert Konzern-Jahresergebnis 2017 deutlich und setzt Konzernstrategie konsequent fort 23.03.2018 / 07:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Presseinformation: Baader Bank verbessert Konzern-Jahresergebnis 2017 deutlich und setzt Konzernstrategie konsequent fort - Operatives Ergebnis gedreht, positive Veränderung um EUR 9,4 Mio. gegenüber Vorjahr auf EUR 7,7 Mio. - Ergebnis vor Steuern deutlich verbessert: Veränderung von EUR -2,13 Mio. auf EUR 4,26 Mio. - Abschreibungen und Restrukturierungsaufwendungen belasten Gesamtjahresergebnis / Selan-Konsolidierung wirkt sich positiv aus - Positive Geschäftsentwicklung in allen Geschäftsfeldern Unterschleißheim, 23. März 2018: Die positive Grundstimmung an den Kapitalmärkten sowie die Konsolidierung der Selan Gruppe haben das Gesamtjahresergebnis der Baader Bank sichtbar beeinflusst. In Folge dieses Marktumfeldes weisen das Handels- und Provisionsergebnis eine große Dynamik auf, wie auch bereits im ersten Halbjahr. Das Provisionsergebnis verbesserte sich um 14,2 % von EUR 40,7 Mio. auf EUR 46,5 Mio. Die positive Entwicklung ist hauptsächlich auf die im Vergleich zum Vorjahr höheren Kundenkommissionserträge und höheren Erträgen aus den Geschäftsfeldern Multi Asset Brokerage und Capital Markets zurückzuführen. Auch das Handelsergebnis ist gestiegen, wenn auch insgesamt etwas geringer als das Provisionsergebnis, nämlich von EUR 52,8 Mio. auf EUR 57,7 Mio. Haupttreiber ist das Geschäftsfeld Market Making Equities. Dies ist umso beachtlicher, da die Börsenumsätze an den relevanten Börsen nicht signifikant gestiegen sind. Im Juni 2017 hat die Baader Bank von der ursprünglichen Verkaufsabsicht der Selan Holding GmbH Abstand genommen. Infolgedessen wurde die Selan Gruppe rückwirkend zum 01. Januar 2017 konsolidiert, was wesentliche Auswirkungen auf Ertrags-, Aufwands- und Vermögenspositionen des Baader Bank Konzerns hat und zu einer deutlichen Ausweitung der Konzernbilanz (siehe Kennzahlenübersicht) führte. Die durch den Einbezug der Selan Gruppe neu auszuweisende Position Umsatzerlöse von EUR 12,1 Mio. entfällt auf die durch den Windpark generierte Einspeisevergütung für Strom. Die Verwaltungsaufwendungen sind von EUR 98,6 Mio. auf EUR 110,2 Mio. gestiegen. Davon sind in den Verwaltungsaufwendungen EUR 2,6 Mio. Betriebskosten sowie EUR 4,2 Mio. Abschreibungen auf den Windpark aufgrund der erstmaligen Einbeziehung der Selan Gruppe in den Konzernabschluss sowie Restrukturierungskosten bei der Baader Bank AG in Höhe von EUR 3,7 Mio. enthalten. Ohne Berücksichtigung dieser Posten liegt der Verwaltungsaufwand mit EUR 99,7 Mio. in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dies zeigt, dass sich die positiven Effekte der Kosteneinsparungsinitiative der letzten Jahre weiter fortsetzen, gleichwohl konnten auf Einzelabschlussebene der AG keine Gewinne erwirtschaftet werden. Zum Konzernergebnis trugen insbesondere die Tochtergesellschaften Selan Gruppe, Baader Helvea und Baader & Heins mit positiven Ergebnissen bei. Das operative Ergebnis auf Konzernebene stieg insgesamt um EUR 9,4 Mio. auf EUR 7,7 Mio. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei EUR 4,3 Mio. und stieg damit um EUR 6,4 Mio. Das Konzernergebnis nach Steuern beträgt EUR 2,4 Mio. Die Bilanzsumme beläuft sich zum Stichtag auf EUR 764,8 Mio. Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Baader Bank Gruppe zum 31. Dezember 2017 beträgt 13 %, die modifizierte Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Fonds für allgemeine Bankrisiken 16 %. Die aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote der Baader Bank AG beträgt rund 17 % (Vorjahr 15 %). Geschäftsverlauf 2017 Ausschöpfen neuer Marktpotenziale im Market Making Die Baader Bank wurde in 2017 bei insgesamt sechs Börsengängen im Prime Standard der Deutschen Börse mandatiert. Die Unternehmen Vapiano SE, Delivery Hero AG, Jost Werke AG, VARTA AG, BEFESA SE und HelloFresh SE mandatierten die Baader Bank als Spezialist ihrer Börsengänge im Prime Standard der Frankfurter Börse, womit die Baader Bank den wesentlichen Teil der in Deutschland vergebenen Spezialistenmandate übernehmen und ihre starke Stellung behaupten konnte. Im Geschäftsfeld Market Making wurde die elektronische Handelsplattform Xetra der Deutschen Börse Holding von der neuen Handelsplattform T7 zur Jahresmitte 2017 abgelöst. Weiterhin übernahm die Baader Bank den Handel in deutschen sowie US-Aktien im neuen Marktsegment "global market" der Wiener Börse. Im Zuge dieser österreichischen Handelspartnerschaft wurden bereits entscheidende Weichen für den Übergang auf den Handel in offenen Orderbüchern gestellt. Auftragsbelebung im Geschäftsfeld Capital Markets Im Bereich Equity Capital Markets begleitete die Baader Bank 13 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 1,93 Mrd. im Geschäftsjahr 2017. In den Equity League Tables 2017 belegte die Baader Bank in Deutschland gemessen am platzierten Volumen bis zu EUR 100 Mio. Platz 2. Bei Transaktionsvolumen bis zu EUR 250 Mio. rangierte das Institut auf Platz 3. Unter Einbeziehung der gesamten DACH-Region erreichte die Baader Bank in der Volumenbetrachtung bis EUR 100 Mio. Platz 6 (2016: Platz 7). In der Wertpapiertechnik stellte die Baader Bank abermals ihre qualitative Stärke unter Beweis und konnte in 2017 in zahlreichen Mandatierungen ein breites Spektrum qualitativ hochwertiger Dienstleistungen abbilden. Kundenzustrom bei Banking- und Asset Management Services führte zu deutlichem Anstieg des Depotvolumens Im institutionellen Kundengeschäft konnte die Baader Bank im Geschäftsjahr 2017 einen deutlichen Zuwachs an Kooperationen mit klassischen- sowie Online-Vermögensverwaltern und Family Offices verzeichnen. Mit der Zunahme der Konto- und Depotkunden wuchs der Bedarf an zusätzlichen Services und Schnittstellenlösungen, die den gesamten Vermögensverwaltungsprozess abbilden. Die Anzahl der Kundendepots verzeichnete einen Anstieg auf rund 14.500 bei einem Depotvolumen von ca. EUR 2,5 Mrd. (plus 56 % im Vergleich zum Vorjahr). Die Baader Bank bietet seit 2016 die Übernahme des Buy Side-Trading Desks an und hielt dort zum Abschlussstichtag 2017 159 Mandatierungen für Fonds, für die sie diesen Service erbringt. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung um ca. 66 % im Vergleich zum Vorjahr (96 Fondsmandate). Nach der Verdoppelung des Volumens der betreuten Vermögen der Asset Management Services zwischen 2015 und 2016 (Gesamtvolumen zum 31.12.2016: EUR 5,35 Mrd.) konnte im Geschäftsverlauf 2017 ein Anstieg um 14,02 % auf EUR 6,10 Mrd. verzeichnet werden. Die Zahl der Fondsmandate blieb mit 55 annähernd konstant (Fondsmandate zum 31.12.2016: 56). Auszeichnungen kennzeichnen die marktdominierende Stellung der Baader Bank als regionaler Broker mit erstklassigen Research-Kompetenzen Beim diesjährigen Extel Survey 2017, Europas bedeutendstem externen Ranking institutioneller Aktienbroker, konnte Baader Helvea erneut Spitzenplatzierungen in den Kernregionen Deutschland, Österreich und der Schweiz für Research-, Sales- und Trading/Execution-Leistungen erzielen. Ebenso erfreulich fielen die Ergebnisse des Thomson Reuters Awards 2017 für das Baader Helvea Equity Research-Team aus. Im Juni 2017 wurde die Baader Helvea Research-Partner des Stage Programms der SIX Swiss Exchange (SIX), was ihre führende Position in der Schweiz untermauert. Neben anderen Geschäftsfeldern der Baader Bank stand im Geschäftsjahr 2017 der Bereich Research unter den Vorzeichen struktureller Marktveränderungen mit Inkrafttreten von MiFID II, die aufgrund des "Unbundlings", der Loslösung von Research von anderen Brokerage-Leistungen, erhebliche Auswirkungen auf bestehende und potentielle Kundenbeziehungen der Baader Bank haben werden. Im Geschäftsjahr 2017 fand die 13. Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz statt. Es waren 57 führende Schweizer Unternehmen und 270 institutionelle Investoren aus 20 Ländern zu Gast. Die zum sechsten Mal in München durchgeführte Baader Investment Conference im September 2017 erstreckte sich diesmal über vier (bislang drei) Konferenztage. Mit rund 750 Investoren aus 33 Ländern und 175 börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich wurde ein neuerlicher Teilnehmerrekord erzielt. Ausblick 2018 Im Geschäftsjahr 2018 wird sich weiterhin ein Konsolidierungstrend innerhalb der wert-papierhandelnden Institute zeigen. Das Inkrafttreten von MiFID II zum Jahresbeginn hat unmittelbaren Einfluss auf die Rahmenbedingungen jener Märkte, in denen die Baader Bank aktiv ist. Aufgrund der steigenden Kosten für regulatorische Maßnahmen und die Einführung neuer Technologien sind vor allem kleinere Anbieter im Marktumfeld der Baader Bank einem steigenden Verdrängungswettbewerb ausgesetzt. Auf Basis der bestehenden Geschäftsfelder wird die Baader Bank weiterhin in der Lage sein, Marktschwankungen auf Basis von diversifizierten Ertragsquellen zu kompensieren. Handelsnahe Dienstleistungen aus Grundlagengeschäftsfeldern, die das Produktspektrum abrunden, sind auf die veränderten Kundenbedürfnisse aus regulatorischen Gesichtspunkten ausgerichtet und werden fortlaufend hinsichtlich ihrer Rentabilität überwacht. Für 2018 wird mit einem höheren Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit gerechnet. Der Konzernbericht 2017 der Baader Bank AG wird Mitte Mai 2018 mit Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite der Baader Bank unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt. Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern 2017 2016 Delta TEUR TEUR % Erträge 121.317 100.477 20,7 davon Zinsergebnis und laufende Erträge 1.502 3.227 -53,5 davon Provisionsergebnis 46.539 40.747 14,2 davon Handelsergebnis 57.683 52.808 9,2 davon Umsatzerlöse 12.135 0 100,0 davon Sonstige Erträge 3.458 3.695 -6,4 Aufwendungen -117.05- -102.61- 14,1 8 0 davon Personalaufwand -54.702 -50.288 8,8 davon Verwaltungsaufwand und sonstige -42.586 -41.345 3,0 betriebliche Aufwendungen davon Abschreibungen -18.344 -9.943 84,5 davon Zuführung zum Fonds für allgemeine 0 -584 -100,0 Bankrisiken davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten -1.426 -450 >100,0 Unternehmen Ergebnis vor Steuern (EBT) 4.259 -2.133 - Operatives Ergebnis* 7.650 -1.778 - Bilanzsumme 764.844 578.536 32,2 Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). *Rohertrag abzgl. Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. 