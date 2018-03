Für DEUTZ erhöhen wir das Kursziel auf 10,50 bis 11 €. Mit den üppigen Verkaufserlösen aus den Immobilien des einstigen Stammgeländes in Köln-Deutz plus einesBesserungsscheins von 50 Mio. €, der erst im kommendenJahr greift, baut DEUTZ die marktfähigen Hybridundvollelektrischen Motoren erheblich aus. Dafür gibt es nur die Formulierung: Das Interesse der Kunden sei hoch. Für 74 Mio. € wurde der Hersteller für elektrische Schiffsmotoren (TORQEEDO) erworben, was zusammen eine Umsatzperspektive per 2019 von etwa 1,8 bis 1,85 Mrd. € ergibt. Das stimmt mit 890 Mio. € Marktwert nicht überein. Die Marktenge rechtfertigt hier limitierte Käufe.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 12 vom 24.3.2018.



