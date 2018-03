Mit der Ankündigung von Strafzöllen gegen China hat Donald Trump die Märkte verunsichert. Der Dax dürfte deutlich niedriger starten.

An eine Erholung am deutschen Aktienmarkt ist an diesem Freitag nicht zu denken - zu viele Sorgen treiben die Anleger um, darunter: steigende US-Zinsen, ein möglicher Handelskrieg und der Facebook-Skandal. Bereits am Donnerstag hat der Dax kräftig Federn gelassen. Der Leitindex schloss 1,7 Prozent tiefer bei 12.100 Punkten. Und es könnte noch schlimmer kommen: Vorbörslich wird der Dax rund 1,5 Prozent tiefer bei 11.890 Punkten erwartet.

Auch die Vorgaben aus dem Ausland verheißen keine positiven Kursentwicklungen: In den USA schickte der US-Präsident Donald Trump mit seiner Ankündigung, China mit Strafzöllen zu belegen, die Märkte auf Talfahrt. Dabei ließ Trump die Anleger über die Details seiner angekündigten China-Zölle im Unklaren. So soll erst in den kommenden Wochen geklärt werden, welche Güter genau mit Strafzöllen belegt werden. "Das sorgt für Unsicherheit. Ebenfalls ist offen, wie die Chinesen reagieren werden", gab Michael Feroli, Chefökonom von JP Morgan Chase, zu bedenken.

Der Leitindex Dow Jones hat zum Handelsschluss um 2,9 Prozent auf 23.957 Punkte nachgegeben. Der breiter gefasste S&P-500 sank 2,5 Prozent auf 2643 Zähler. ...

