Die Schweizer Großbank UBS hat Unicredit von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,90 auf 20,30 Euro angehoben. Die aktuelle Sektorschwäche biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Unicredit-Aktie, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere der italienischen Bank verfüge in Verbindung mit Ergebnissteigerungen bei geringem Risiko über defensive Eigenschaften zu einem günstigen Preis./ajx/ck

Datum der Analyse: 22.03.2018

