Der DAX ist gestern zeitweise über 300 Punkte abgerutscht. Im Tief notierte er bei 12.009 Zählern. Erst zum Ende des Handels konnte er sich etwas erholen und schloss schließlich bei 12.100 Punkten. Das entspricht einem Minus von 1,7 Prozent. Marktidee: NvidiaDie Aktie von Nvidia befindet sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Zusätzliche Unterstützung kam in den vergangenen Monaten durch den enormen Krypto-Hype. Zuletzt hatte sich das Momentum aber deutlich abgeschwächt. Aus charttechnischer Sicht rückt ein wichtiger Widerstand in den Fokus.