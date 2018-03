Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003) bestätigt seine bereits am 19. März 2018 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro (2016: EUR 0,20) vorschlagen. Das Unternehmen erhöht damit bereits zum sechsten Mal in Folge seine Gewinnausschüttung. Die Dividende soll erneut als Wahldividende angeboten werden, bei der sich die Aktionäre für den Bezug von Aktien oder die Auszahlung der Bardividende entscheiden können. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 geht der Vorstand davon aus, den profitablen Wachstumskurs der Encavis AG fortzusetzen.

"An der überaus erfolgreichen Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...