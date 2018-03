Deutlich schwächer tendierten die europäischen Börsen am gestrigen Handelstag. Die Aussicht auf schneller steigende Zinsen, ein drohender Handelskrieg mit den USA sowie enttäuschende Konjunkturdaten wurden als Belastungsfaktoren genannt. So hatte sich der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland eingetrübt. Zudem waren die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone schwächer als von Experten erwartet ausgefallen. Da half es auch nichts, dass die EU Ausnahmeregelungen für die Strafzölle auf Stahl und Aluminium erhalten soll. Branchenweit hielten sich die Hersteller von Konsumgütern mit einem Minus von 0,2% noch am besten. Das war unter anderem Reckitt Benckiser zu verdanken, die Briten hatten Gespräche mit...

