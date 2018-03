Die drei großen deutschen Autohersteller BMW (WKN:519000), Daimler (WKN:710000) und VW hangeln sich aktuell von einem Skandal zum nächsten, oder zumindest von einem Kapitel des Dieselskandals zum nächsten.



Bisher war allerdings auf einen wichtigen anderen Aspekt Verlass, was sicherlich einige Aktionäre beruhigt hat. Selbst diese eine vielgeschätzte Eigenschaft deutscher Autos muss nun aber in Zweifel gezogen werden.

Die Stärke der deutschen Autoindustrie war bisher eindeutig

Bei dem anhaltenden Skandal konnten sich Aktionäre von BMW, Daimler und VW bisher wenigstens einer beruhigenden Tatsache gewiss sein, nämlich dass die grundlegende Qualität und Attraktivität von deutschen Autos erhalten blieb.



Trotz Dieselskandal war VW in den letzten Jahren der größte ...

