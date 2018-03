Die Commerzbank hat das Kursziel für Bayer von 124 auf 111 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Pharma-Sparte werde weiterhin von Themen beeinflusst, die schon 2017 belastet hätten, während das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten sich noch immer den veränderten Rahmenbedingungen auf dem US-Markt anpasse, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachteilige Wechselkurse dürften zudem den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) in allen Geschäftsbereichen des Pharma- und Agrochemieherstellers belasten./bek/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

