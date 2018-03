Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen für 2017 und einem Ausblick auf 2018 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Wohnimmobilienkonzerns habe alles in allem seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings liegt das Konzernziel für den Zuwachs des Betriebsergebnisses (FFO) 2018 in Höhe von 9 Prozent unter seiner Schätzung von 11,6 Prozent./ck/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0020 2018-03-23/09:55

ISIN: DE000A0HN5C6