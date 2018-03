Die Baader Bank-Analysten sehen das Angebot von Starwood für CA Immo und Immofinanz zunächst einmal gut für die beiden Aktien. Die 27,5 Euro cum Dividende für CA Immo seien OK, aber nicht attraktiv, so die Analysten, die ein Kursziel von 28 Euro auf die Aktie haben. Die Tatsache, warum Starwood nicht gleich den 26 Prozent-Anteil an CA Immo von der Immofinanz kauft, kann für die Analysten zwei Gründe haben: Entweder die Immofinanz will einen höheren Preis oder der Verkaufsprozess würde zu lange dauern. Grundsätzlich ist das Interesse für CA Immo für die Aktie gut, kommentieren die Analysten. Die gebotenen 2,1 Euro cum Dividende für Immofinanz bezeichnen die Analysten hingegen als attraktiv. Die Baader-Analysten können...

