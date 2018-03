Die Investoren des großen Automobilherstellers General Motors (WKN:A1C9CM) haben in den letzten Jahren einige tiefe Falten auf der Stirn bekommen, wenn sie daran dachten: ?Warum hat GM nicht an Uber gedacht?? Uber wird höher bewertet als die derzeitige Marktkapitalisierung von GM von 52 Milliarden US-Dollar. Was, wenn GM eine tolle Idee wie eine Taxi-App gehabt und eine neue Einkommensquelle geschaffen hätte, um an der Wall Street zu beweisen, dass das Unternehmen nicht der Dinosaurier ist, dessen erwartetes KGV nur bei 5 liegt?



Leider lassen sich die Stirnfalten, die sich die GM-Investoren wegen des anfänglichen Fehlschlags beim Ridesharing eingefangen haben, nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...