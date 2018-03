Die HAMBORNER REIT AG nutzt die derzeit günstigen Konditionen am Kapitalmarkt und debütiert erfolgreich am hiesigen Markt für Schuldscheinemissionen: Platziert wurde ein Schuldschein über 75 Mio. EUR - neue Gelder zum teilweisen Erwerb einer Einzelhandelsimmobilie in Darmstadt. Der Debüt-Schuldschein wurde mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren begeben und bezahlt sowohl einen festen als auch einen ...

