Die Kaufwelle in der Goldbranche erreicht einen neuen Höhepunkt: Diese Woche gaben mit Hecla Mining und Alio Gold gleich zwei Unternehmen Übernahmeangebote in Nevada ab. Der US-Bundesstaat ist einer der Hotspots für den Mining-Sektor.

Hecla kauft drei Goldminen zu

Diese Woche wurde in der Goldbranche gleich mit zwei Paukenschlägen eingeläutet. Denn zum einen gab Hecla Mining ein Angebot zur Übernahme von Klondex Mines ab. Zum anderen will Alio Gold den Mitbewerber Rye Patch Gold schlucken. Damit stellt Nevada, der eigentliche "Silver State", einmal mehr unter Beweis, wie attraktiv er als Jurisdiktion für Goldunternehmen ist. Der Bundesstaat steht schließlich für rund vier Fünftel der gesamten US-Goldproduktion. Lohnenswert sind die Übernahmen vor allem aber für die Investoren der aufgekauften Unternehmen. So bietet Hecla Mining insgesamt 462 Mio. US-Dollar, um Klondex zu schlucken. Für die Aktionäre gibt es 2,47 Dollar je Aktie kombiniert in Cash und Aktien. Für Klondex ist das ein guter Deal, es entspricht einem Aufschlag von 59 Prozent gegenüber dem Aktienkurs vor Bekanntgabe ...

