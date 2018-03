Umsatz und operatives Ergebnis sollen auf vergleichbarer Basis steigen. Beim Jahresüberschuss erwartet der DAX-Konzern im laufenden Jahr erneut einen deutlichen Anstieg. Im abgelaufenen Jahr erzielte HEIDELBERGCEMENT einen Umsatz von 17,3 Mrd. € sowie ein operatives Ergebnis von 3,3 Mrd. €. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 1,09 Mrd. €, der trotz einer hohen Sonderbelastung von 285 Mio. € als Folge der US-Steuerreform sowie weiterer Integrationskosten um 27 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert lag. Ein Grund für den Erfolg war neben der operativen Entwicklung die guteIntegration der 2016 übernommenen ITALCEMENTI, mit der sich der Konzern einige neue Märkte erschlossen hat. Hier beliefen sich die erzielten dauerhaften Einsparungen zum Jahresende auf 513 Mio. € - wesentlich mehr als erwartet. DieIntegrationskosten lagen mit 345 Mio. € deutlich darunter. Das Gros davon fiel überdies im Vorjahr an. So sanken die Belastungen aus Restrukturierungen, Wertminderungen und Einmalaufwendungen auf 133 von 324 Mio. €. Die Aktionäre sollen mit einer um 30 Cent auf 1,90 € erhöhten Dividende am Unternehmenserfolg beteiligt werden. 2017 war für HEIDELBERGCEMENT ein besonderes Jahr: Nie hat das Unternehmen mehr Zement, Beton, Kies und Sand verkauft als im vergangenen Jahr.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



