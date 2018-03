Venmo ist einer der am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche von PayPal (WKN:A14R7U). Im vergangenen Jahr verarbeitete die mobile Zahlungsapp ein Volumen von 35 Milliarden US-Dollar, fast 8 % des gesamten Zahlungsvolumens des Unternehmens für das Jahr.



Während Venmo in erster Linie für Peer-to-Peer-Zahlungen verwendet wird, integriert es sich inzwischen auch zunehmend in den Handel. PayPal geht davon aus, dass Venmo einen ähnlichen Weg einschlagen wird wie sein bisheriges Geschäftsmodell, jedoch mit einem stärkeren Fokus auf Mobiltelefone und eine jüngere Zielgruppe. Das Management stellt dazu fest, dass PayPals monetarisierte Dienste wie ?Pay with Venmo? bereits eine schnellere Akzeptanz erfahren als sein Peer-to-Peer-Service.



Aber ...

