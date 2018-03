Volkswagen AG: Im Rückwärtsgang in die Zukunft?

Blickt man auf meinen Langzeitchart vom April´14, so sieht man eine sehr scharfe Korrektur als Folge einer dann abgeschlossenen Korrekturformation. Von Dieselskandal war damals noch nicht einmal ansatzweise die Rede, und doch hat sich diese Performance so eingestellt, auch wenn die Details sich etwas anders abgezeichnet haben. Seit gut drei Jahren bewegt sich nun die Aktie in einer, besonders auch temporär, sehr großen Korrektur und wird diesen Zustand auch so schnell nicht verlassen.

