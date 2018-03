Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software nach einer Kapitalerhöhung von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 32 auf 22 Euro gekappt. Der Schritt und seine Begründung - Investitionen in Managed Services Provider (MSPs), die Cloud-Infrastruktur für andere Unternehmen über das Internet einrichten und verwalten - würfen Fragen auf, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen der Investoren etwa an das Gemeinschaftsunternehmen mit Flex oder die Kooperation mit Microsoft dürften zu euphorisch gewesen sein./mis/ajx

Datum der Analyse: 23.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0Z2XN6

AXC0133 2018-03-23/11:17