Wien - Aktuelle Neuigkeiten gibt es aus dem österreichischen Immobiliensektor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem sich die IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) von ihrem Russland-Portfolio gegen Ende 2017 getrennt habe, habe das Unternehmen dennoch vor drei Wochen in einer Pressemitteilung verlautbaren lassen, dass man Detailgespräche für einen möglichen Zusammenschluss von CA Immobilien Anlagen AG und IMMOFINANZ vorerst ausgesetzt belasse. Darüber hinaus würden auch weitere strategische Optionen, inklusive des Verkaufs des von der IMMOFINANZ gehaltenen 26%-Anteils an der CA Immobilien Anlagen AG geprüft, so das Unternehmen. Gestern Morgen sei dann bekannt geworden, dass Starwood Capital, einer der weltweit größten Immobilienmanagementgesellschaften und in den USA beheimatet, in einem öffentlichen Angebot an die Aktionäre der Zielgesellschaften rund EUR 824 Mio. für einen 26%-Anteil an der CA Immobilien Anlagen AG sowie einen 5%-Anteil an der IMMOFINANZ biete.

