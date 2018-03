HINKEL & CIE. Vermögensverwaltung AG: Zertifikat schlägt TecDax um fast 50 % DGAP-News: HINKEL & CIE. Vermögensverwaltung AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit HINKEL & CIE. Vermögensverwaltung AG: Zertifikat schlägt TecDax um fast 50 % 23.03.2018 / 11:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Zertifikat schlägt TecDax um fast 50 Prozent Wikifolio ist ein soziales Netzwerk für Geldanleger Soziale Netzwerke haben Hochkonjunktur. Die Nutzer wollen plaudern, kritisieren, loben. Dies gibt es seit 2012 auch für Anleger, mit echtem Geld. Anbieter ist die Plattform Wikifolio.com. Vorbild ist das Internet-Lexikon Wikipedia. Die Grundidee: Ein Teilnehmer führt ein Musterdepot (ein Wikifolio) und macht dieses öffentlich. Wenn er seine Sache gut macht, dann werden andere Anleger auf ihn aufmerksam. Das Düsseldorfer Vermögensverwaltung Hinkel & Cie. AG hat ein solches Wikifolio im Angebot, dass alle seine Vergleichsanlagen geschlagen hat. Seit Auflage am 25. November 2015 hat das Wikifolio "Top DT TECDAX CAP Outperformer Star" eine Wertsteigerung von 92,43 Prozent (Stand 22. März 2018) erreicht. Damit schlug es seinen Vergleichsindex deutlich, dieser legte im gleichen Zeitraum nämlich nur knapp 49 Prozent zu. "Solche Zahlen sind auch angesichts der drei zurückliegenden und rasanten Börsenjahre außergewöhnlich", sagt Hans Hinkel, Direktor der Vermögensverwaltung Hinkel & Cie. "Die Werte werden turnusmäßig angepasst und überprüft sowie bei Bedarf ausgewechselt", sagt Hinkel. Im Bestand hat das Wikifolio unter anderen die Papiere des Elektronikunternehmens Aixtron (+ 190 Prozent) oder des weltgrößten Wechselrichter-Herstellers SMA Solar (+42 %). Ebenfalls enthalten sind die Aktien von Silitronic, die im gleichen Zeitraum sogar ein Plus von 543 Prozent verbuchten. Die Geldanlage funktioniert über ein Zertifikat, das vom Finanzdienstleister Lang & Schwarz herausgegeben wird. Das Zertifikat hat eine eigene ISIN DE000LS9HJE3 und kann bei jedem Online-Broker geordert werden. Dieses Zertifikat bildet die Entwicklung des Wikifolios eins zu eins ab. Steigt das Wikifolio um sieben Prozent, so steigt auch der Wert des Zertifikats um sieben Prozent. Der Vorteil: Der Anleger kauft nicht 30 Aktien, um sein Portfolio zu streuen, sondern nur ein Wikifolio, das die aussichtsreichsten 20 % der Aktien enthält, ermittelt nach einer von Hinkel & Cie. entwickelten Multi Momentum Analyse. Ansprechpartner bei Hinkel & Cie. Hans Hinkel Telefon 0211-540666-40 Mail hans.hinkel@hinkel-vv.de Über Hinkel: Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG ist ein inhabergeführter und bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet. "Wir agieren als Unternehmer ausschließlich im Interesse unserer Mandanten und deren individuellen Bedürfnissen", sagt Hans Hinkel, bei der Firma verantwortlich für Marketing und Vertrieb. 23.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 668081 23.03.2018

AXC0147 2018-03-23/11:53