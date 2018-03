Essen/Zhongshan (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Innovation gehört zur DNA von thyssenkrupp: Das zeigt sich einmal mehr am aktuellen Beispiel - der Eröffnung des Werks in Zhongshan City. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht der spektakuläre Testturm - ein unübersehbares Zeichen für die beträchtlichen Investitionen und die Entwicklungsarbeit des Unternehmens in China.



Im Rahmen der Eröffnungszeremonie beeindruckte der neue Turm mit seinen 248 Metern Höhe. Er gehört zu den größten seiner Art weltweit,verfügt über 13 Schächte und dient dem Test neuartiger Prototypen. Dazu gehören auch ein neuer Hochgeschwindigkeits-Aufzug, der es auf 18 Meter pro Sekunde bringt, sowie das weltweit erste, seillose MULTI-Aufzugssystem.



Mit dem neuen Turm in China kann thyssenkrupp von nun an auf zwei Testanlagen zurückgreifen - der andere Testturm befindet sich in Rottweil und wurde im Oktober 2017 eingeweiht.



Andreas Schierenbeck, CEO von thyssenkrupp Elevator: "Natürlich wollen wir immer so nah wie möglich bei unseren Kunden sein - und mit aufwändigen Tests stellen wir sicher, dass unsere Lösungen wirklich ihren Ansprüchen genügen. Genau dafür bietet uns China ideale Bedingungen - schließlich werden hier pro Jahr 500.000 Neuanlagen installiert. Grund genug, genau hier unseren zweiten Testturm zu realisieren."



Pressebilder: http://ots.de/TsOIpK



Über uns:



thyssenkrupp Elevator umfasst die weltweiten Konzernaktivitäten im Geschäftsfeld Personenbeförderungsanlagen. Mit einem Umsatz von 7,7 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016/2017 und Kunden in 150 Ländern hat sich thyssenkrupp Elevator seit Markteintritt vor 40 Jahren als eines der führenden Aufzugsunternehmen der Welt etabliert. Das Unternehmen mit über 50.000 qualifizierten Mitarbeitern bietet intelligente Produkte, entwickelt für die individuellen Anforderungen der Kunden. Das Portfolio umfasst Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige, Fluggastbrücken, Treppenlifte sowie maßgeschneiderte Servicelösungen für das gesamte Produktangebot. Über 1.000 Standorte rund um den Globus bilden ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz und sichern eine optimale Nähe zum Kunden.



OTS: thyssenkrupp elevator AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113002 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113002.rss2



Pressekontakt: Dr. Jasmin Fischer Head of Media Relations jasmin.fischer@thyssenkrupp.com