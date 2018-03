* Topformationen kündigen die Baisse an* Den Aktien-Generälen geht die Puste aus* Schwaches Bild der europäischen Indizes* Sie sollten diese Entwicklung als große Chance begreifen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Kultureinrichtungen machen große Verluste - und strengen sich nicht an

Häufig besiegeln drei Zinsschritte das Ende der Hausse

Liebe Leser,



am Mittwoch, den 21. März hat die US-Notenbank Fed die Zinsen angehoben. Es handelt sich bereits um die sechste Zinserhöhung des laufenden Zyklus, der Ende 2016 begonnen hat. Früher war es an der Wall Street ein geflügeltes Wort, dass drei Zinserhöhungen ausreichen, um eine Aktienhausse zu beenden.



Aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus, das die Zentralbanken der Welt als Antwort auf die Krise des Jahres 2008 verordnet hatten, hat diese Daumenregel ("Three steps and a tumble", drei Schritte und ein Absturz) bisher nicht gegriffen. Als Entwarnung dürfen Sie dieses Ergebnis aber nicht interpretieren. Es dauert dieses Mal nur etwas länger. Denn steigende Zinsen sind und bleiben Gift für die Börse und auch für die Realwirtschaft. Deshalb folgten auf die meisten Zinserhöhungszyklen der Fed nicht nur Aktienbaissen, sondern auch Rezessionen. Das wird dieses Mal nicht anders sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...