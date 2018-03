DGAP-DD: LION E-Mobility AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.03.2018 / 12:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Daniel Nachname(n): Quinger 2. Grund der Meldung a) Position / Status Posi- Präsident des Verwaltungsrats / Geschäftsführender tion: Verwaltungsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name LION E-Mobility AG b) LEI 391200APPWFDYDGV1M54 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: CH0132594711 b) Art des Geschäfts Erhalt von 7500 Mitarbeiteraktien der LION E-Mobility AG als Bestandteil des LION Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 0 EUR 50850 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 50850 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-03-22; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 23.03.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Internet: www.lionemobility.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 41443 23.03.2018

