FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RISE LIFE SCIENCE CORP. L02 CA76761F1053
AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 12:26 CET
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RISE LIFE SCIENCE CORP. L02 CA76761F1053
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