In unserem heutigen Interview haben wir unsere Fragen an Herrn Alexander Freiherr von und zu Franckenstein, Chief Business Development Officer (CBDO) der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108), gestellt.

UMT ist ein Spezialist für die Entwicklung und Implementierung von bedarfsgerechten Mobile Payment- und Blockchain-Lösungen. Der Münchener White-Label-Technologie-Anbieter betreibt eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa und ist dabei zentrale Schnittstelle zwischen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern.

Die Meldung über die Beteiligung an der Coinsilium Group, inklusive einer strategischen Zusammenarbeit im Bereich Blockchain, hat für einen deutlichen Schub des UMT-Aktienkurses bis auf ein Mehrjahreshoch bei 2,49 Euro gesorgt. UMT hat damit in eine "Themenkerbe" geschlagen, die gerade sehr gefragt ist: "Blockchain und Kryptowährungen".

Herr von und zu Franckenstein, schön, dass wir unsere Fragen heute an Sie loswerden können. Zu Beginn möchten wir als aller erstes natürlich gerne von Ihnen wissen, was Sie dazu bewogen hat, sich mit 3 % an der Coinsilium Group, einer Beteiligungsgesellschaft im Bereich "FinTech und Blockchain", zu beteiligen. Was ist der genaue Hintergrund dieser Beteiligung?

Alexander Freiherr von und zu Franckenstein: Mit Coinsilium haben wir einen Partner gewonnen, der eine große Expertise im Bereich Blockchain-Technologie und digitale Tokens mitbringt. Das Unternehmen verfügt außerdem über ausgezeichnete Kontakte in diesem Umfeld, insbesondere in Asien und dem angelsächsischen Raum. Durch die Beteiligung und die in der Zwischenzeit vereinbarte Zusammenarbeit mit der Coinsilium Group werden wir von diesem ausgezeichneten Netzwerk in der Community profitieren.

Sie sprechen die kürzlich gemeldete Zusammenarbeit mit der Coinsilium Group an. Welche Vorteile bringt diese Kooperation für die UMT?

Alexander Freiherr von und zu Franckenstein: Die Zusammenarbeit konzentriert sich zunächst auf die gemeinsame Entwicklung eines digitalen Tokens im Zusammenhang mit Mobile Payment-Dienstleistungen. Wir sehen schon jetzt, dass das Thema Blockchain und Kryptowährungen/Tokens das Potenzial hat, sich als globaler Megatrend zu etablieren, und möchten für die Zukunft entsprechend optimal aufgestellt sein. Wenn man sich die aktuelle Bankenlandschaft und den Finanzsektor ansieht, sichern wir uns als dynamisches und innovatives FinTech-Unternehmen dadurch mittelfristig eindeutig einen Wettbewerbsvorteil.

Lassen Sie uns kurz noch weiter über das Thema "Kryptowährungen, Bitcoin und Blockchain" sprechen: Zuletzt hatte man das Gefühl, überall wohin man schaut, etwas über diese Thematik lesen zu können. Uns interessiert, wo Sie den Bitcoin oder andere Kryptowährungen in Zukunft sehen? Denken Sie, dass sich der Bitcoin künftig als ganz "normales Zahlungsmittel" etablieren kann oder verschwindet er eines Tages von der Bildfläche?

Alexander Freiherr von und zu Franckenstein: Bitcoin ist sicherlich die ...

